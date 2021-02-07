Украинский биатлонист Сергей Семенов полностью пропустит сезон 2020/2021 из-за мононуклеоза. Эту информацию подтвердил гостренер сборной Украины по биатлону Евгений Колупаев, передает XSPORT.ua.

Как отметил Колупаев, что сейчас "у Сергея снова проявились симптомы мононуклеоза, которым он переболел перед началом сезона"

В данный момент он проходит обследования в Украине.

Важно, что еще перед началом нынешнего сезона стало известно, что Семенова беспокоят проблемы со здоровьем.

Как сообщал сам спортсмен, он перенес заболевание на мононуклеоз, а затем тренируюсь в Швейцарии повредил ребра, из-за неудачного падения на льду.

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Важно, что в нынешнем сезоне биатлонист так и не сможет помочь команде. О дальнейших планах атлета пока что ничего неизвестно.

32-летний Семенов является двукратным призером чемпионата мира, чемпионом Европы, многократным призером этапов Кубка мира. Первую часть прошлого сезона биатлонист провел на Кубке IBU, а затем продолжил выступления на Кубке мира. На этапе в чешском Нове-Место биатлонист входил в состав серебряной эстафеты.

Напомним, Артем Прима выиграл гонку приследования на чемпионате Европы по биатлону, который состоялся 30 января в польском Душники-Здруй.

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"Подробности" сообщали, что Свитолина пробилась в 1/4 финала турнира в Мельбурне. Украинка обыграла оппонентку в трех сетах 6:7, 6:3, 6:2.

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