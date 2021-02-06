Украинская спортсменка Ярослава Магучих признана лучшей легкоатлеткой месяца в январе, а уже в феврале Магучих установила новый рекорд Украины в прыжках в высоту в помещении, покорив высоту в 2,06 метра на соревнованиях в словацкой Банска-Быстрице. Об этом сообщает Европейская легкоатлетическая ассоциация.

Магучих в январе выступила на двух стартах, оба выиграв. Открыла сезон украинка с высоты 2,02 метра в Киеве, а затем завоевала золото, покорив 2,00 метра в Удине.

"Есть подозрение, что Магучих может быть номинирована и в следующем месяце", – сказано в сообщении Европейской легкоатлетической ассоциации.

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На счету спортсменки - победа в соревновании по прыжкам в высоту в рамках "Рождественских стартов". В Киеве Ярослава заняла первое место с результатом 2,02 метра и повторила рекорд Украины в помещении, который она установила в январе прошлого года на турнире в Карлсруэ.

Как ранее сообщалось, украинские теннисисты Элина Свитолина, Марта Костюк и Сергей Стаховский узнали имена своих соперников на первом в сезоне турнире серии "Большого шлема" - Australian Open.

Читайте также, Свитолина пробилась в 1/4 финала турнира в Мельбурне. Украинка обыграла оппонентку в трех сетах 6:7, 6:3, 6:2.

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