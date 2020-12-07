Всемирный Давоский форум "переехал" в азиатскую страну [ Редактировать ]
Международный экономический форум, который обычно проходил в швейцарском городе Давос перенесли в Сингапур из-за коронавируса.
Главное мероприятие в экономике произойдет с 13 до 16 мая. Столь важное решение было принято в связи с тем, что на территории ЕС невозможно устроить достаточные меры эпидемиологической безопасности.
Отмечается, что в последний раз перенесение Всемирного экономического форума в Давосе произошло в 2002 году в городе Нью-Йорк. Тогда событие приурочили к памяти о терактах 11 сентября 2001 года.
Читайте также, Саммит восточного партнерства перенесли из-за пандемии коронавируса. Формат встречи изменили, поскольку из-за пандемии лидеры не имеют возможности собраться физически, а общаться через видеосвязь.
Кроме того, намеченный на 1 октября 22-й саммит ЕС-Украина отложили. Встреча лидеров Украины и европейских стран состоялась в Брюсселе.
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