В понедельник, 8 февраля, биткоин обновил свой исторический максимум - его стоимость подскочила более, чем на 10%. Это случилось после того, как Tesla заявила, что в прошлом месяце инвестировала в самую популярную в мире криптовалюту 1,5 млрд долларов, сообщает Reuters.

Отмечается, что данная новость заставила биткоин взлететь до 43 625 долларов по состоянию на 15:00 по киевскому времени.

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Производитель электромобилей объявил об инвестициях через десять дней после того, как его генеральный директор Илон Маск добавил тег #bitcoin на своей странице профиля в Twitter, что привело к росту биткоина в этот день.

В 2021 году биткоин вырос почти на 50% после роста более чем на 300% в 2020 году.

Стоимость биткоина в течение 2020 года выросла примерно в три раза. Morgan Stanley связывал ценовой рывок с крупными вливаниями Федеральной резервной системы США и других центробанков в экономику. На цену криптовалюты влияют и новости о грядущих успехах в преодолении пандемии коронавируса с помощью вакцин.

Ранее сообщалось, что курс доллара опустился до минимума с начала года. Также мы писали о том, что конкурент биткоина Ethereum рекордно подорожал.

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