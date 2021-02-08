У пунктах обігріву по всій країні вже ховалися від морозів майже пів тисячі людей. І це лише за минулу добу. Про це звітують у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Повідомляють, що стаціонарні та мобільні центри запрацювали в кожній області. Наразі таких пунктів близько п'яти тисяч. Але кількість ще не остаточна. Найближчими днями синоптики прогнозують сильніші заморозки. Тож ДСНС спільно з очільниками міст мають розгорнути нові центри, де можна буде погрітися.