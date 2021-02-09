Німеччина, Швеція і Польща видворили російських дипломатів [ Редактировать ]
Німеччина, Швеція і Польща оголосили про видворення російських дипломатів. Це дзеркальна відповідь Росії, яка минулого тижня оголосила персонами нон ґрата дипломатів з цих держав - через участь в акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.
Посольства трьох країн назвали видворення їхніх представників невиправданим, та у відповідь на дії Кремля теж оголосили трьох дипломатів РФ персонами нон ґрата.
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