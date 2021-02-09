Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал программу доступной ипотеки под 5% годовых. По таким ставкам жилищный кредит можно будет взять во второй половине 2021 года.

Об этом он заявил в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

Читайте также Накопительная пенсионная система: Шмыгаль назвал сроки внедрения

"У нас есть намерение в первой половине 2021 года поработать и создать возможность финансового лизинга и ипотеки под 5%", - отметил Шмыгаль.

Глава правительства сообщил, что Кабмин работает над этим вопросом вместе с Национальным банком Украины.

Он также напомнил, с марта 2021 года заработает правительственная программа "Доступная ипотека", которая упрощает доступ к кредитам и дает ставку до 7%.

"Конечно, для отдельных категорий граждан ставку нужно снижать еще больше", - добавил Шмыгаль.

Ранее мы писали о том, что украинцам разрешили не платить за ипотеку во время карантина. Также отмечается, что банкам запрещено штрафовать своих клиентов за несвоевременную оплату потребительских кредитов, повышать процентные ставки по таким кредитам или осуществлять другие подобные мероприятия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.