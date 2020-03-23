Украинцам разрешили не платить за ипотеку во время карантина [ Редактировать ]
В период введения в Украине карантинных мероприятий (на данный момент - до 3 апреля 2020 года) украинцы могут не осуществлять платежи по ипотечным кредитам. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.
"Клиенты банков на время карантина могут приостановить уплату платежей по ипотечным кредитам, и банки не должны в таких случаях взимать с них залог. Об этом банки также должны сообщить клиентам", - говорится в сообщении НБУ.
Также отмечается, что банкам запрещено штрафовать своих клиентов за несвоевременную оплату потребительских кредитов, повышать процентные ставки по таким кредитам или осуществлять другие подобные мероприятия. Об этом банки должны проинформировать своих заемщиков.
Кроме этого, Верховная Рада запретила взимать штрафы и неустойки с украинцев за несвоевременную оплату коммунальных услуг.
Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение.
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