В НБУ анонсировали массовый запуск ипотеки [ Редактировать ]
Национальный банк Украины ожидает массового запуска ипотеки в четвертом квартале 2020 года. Условием для этого является сохранение макроэкономической стабильности в стране. Об этом заявила и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова, в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"В четвертом квартале можно будет массово запускать ипотеку", - сказала она.
По ее словам, снижение ставок до 10% год для самых качественных заемщиков 10% годовых получится экономическим путем, а не административным.
"Ипотека подтянет дополнительные смежные отрасли, которые тоже нуждаются в дополнительной подкредитовке", - сказала Рожкова.
По словам Рожковой, НБУ работает с банками и над другими методами расширения кредитования, в том числе призывает банки снижать ставку по кредитам и депозитам в корпоративном секторе.
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