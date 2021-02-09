Во вторник, 9 февраля, на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что введение накопительной пенсионной системы - это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Так, по его словам, есть полная уверенность, что ее запустят уже в этом году.

Кабмин разработал с Министерством социальной политики стратегию внедрения накопительной пенсионной системы.

Уверен, что в этом году мы все увидим введение накопительной пенсионной системы в Украине.

Отметим, что до этого министр социальной политики Марина Лазебная говорила, что накопительная пенсионная система может быть введена в Украине с 1 января 2022 года. Для этого Верховная Рада должна принять во втором чтении законопроект относительно второго уровня системы.

Как ранее сообщали, люди, которые считают, что получают пенсию ниже положенного, могут обратиться с просьбой индивидуально пересчитать сумму выплат. На такую процедуру могут претендовать граждане, которые работали после назначения пенсии и заработали себе дополнительный стаж.

Известно, что в 2021 году пенсии украинцам будут повышены в несколько этапов. "Подробности" писали, когда и на сколько вырастут пенсии в 2021 году.

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