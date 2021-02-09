Нова доба на фронті почалася із ворожої провокації. Поблизу Пісків російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Напередодні бойовики сім разів порушили режим тиші. Неподалік Південного застосували міномети 120 калібру. Передмістя Авдіївки накривали з гранатометів. А на підступах до Водяного і Пісків били зі стрілецької зброї. У війську - без втрат. Про всі атаки супротивника - армійці сповіщають моніторингову місію ОБСЄ.

Більше про ситуацію на передовій - Руслан Смєщук.

Колись досить популярний азовський курорт, зараз виглядає так. Повністю знелюдніле Широкине - саме звідси починається фронт. Це так би мовити нульовий кілометр лінії зіткнення.

Знизу на пляжі замерзле море, тороси та протипіхотні укріплення. Зверху - розбиті хати, автівки, серед яких розгулюють фазани та інша дичина.

А ще бліндажі, окопи та вогневі точки. Ворожі укріплення тут досить близько. І щотижня - їх стає дедалі більше розповідають вояки. Бойовики часу не гають.

Позивний "Хабіб", військовослужбовець Збройних сил України:

З'явилася нещодавно нова позиція ворога, скоріш за все спостережний пункт. Вони постійно укріплюються. Час від часу бачимо як пересуваються, бачимо як копають - у тепловізори.

Зараз на нульовому кілометрі лінії фронту відносно тихо. Бійці, які тримали оборону тут раніше, кажуть: із минулими роками не зрівняти. Хоча тоді, коли гриміла зброя, було легше. Звичніше.

Позивний "Філін", військовослужбовець Збройних сил України:

Минула ротація була легше, було чутно вистріли, ми розуміли противника. А тут ми іноді лише чуємо провокативні постріли. Під час спостереження ти бачиш противника, який укріплюється - дуже це пагубно впливає на особовий склад.

Проте зовсім без обстрілів не буває. Так днями бойовики прицільно били по одній із позицій неподалік.

Позивний "Хабіб", військовослужбовець Збройних сил України:

Були обстріли з мінометів по сусідній позиції приблизно я чув десь 8-10 приходів. 8-10 приходів 82 і 120 калібром.

Водяне взагалі періодично з'являється у зведеннях штабу ООС як традиційна мішень бойовиків. Що ж до Широкиного, війна та час перетворюють колись багате селище на суцільні руїни.

Позивний "Філін", військовослужбовець Збройних сил України:

З минулої ротації змінилося те що більше будинків було зруйновано обстрілами противника.

Війна знищила тут цілі вулиці та квартали. За висновками експертів, більшість із цих будинків відновити вже неможливо.