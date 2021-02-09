Пожары на Донбассе: чиновникам ГСЧС объявили подозрения [ Редактировать ]
По делу о пожарах в Луганской области объявили подозрения чиновникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По данным следствия, они тушили пожары только "на бумаге". Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного бюро расследований.
Сообщается, что должностные лица подделывали акты о тушении пожаров в Луганской области. Речь идет о пожарах в июле 2020 года на территории садоводческого общества "Озеро Волчье" в Новоайдарском районе Луганской области. Тогда погибли три человека, были уничтожены жилые дома.
По данным следствия, пожарные расчеты не выезжали на место пожара, а сотрудники местного управления ГСЧС составили фейковые акты о тушении. Им объявили подозрение в служебном подлоге.
Теперь им грозят штрафы или ограничение свободы лишением права занимать определенные должности.
Ранее сообщалось, что в поджогах на Донбассе заподозрили сепаратистов.
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