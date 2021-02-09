Пасажири запорізької маршрутки, які покалічились у автотрощі минулого понеділка, і досі залишаються сам на сам із питанням - хто відшкодує витрати на лікування. Я нагадаю, першого лютого переповнена маршрутка знесла електропору. Постраждало 14 людей. А водій - утік. І лише вчора здався поліції. Чи отримають травмовані пасажири компенсації - дізнавався Сергій Бордюжа.

Той вечір Христина запам'ятає на все життя. Молода жінка по верталася з роботи до дітей. Каже - сіла в переповнену маршрутку, тому що не було автобусів. Та додому не доїхала кілька зупинок. На прямій дорозі Спринтер в'їхав в електропору.

Христина Паньковецька, постраждала:

І пасажири, чоловіки поряд, стояли, вони ще на мене від поштовху втратили рівновагу і ще на мене зверху попадали. І притиснули мене ще до низу.

Поки постраждалі пасажири благали про допомогу, водій з місця ДТП втік. Люди кажуть - поводився він неадекватно.

Христина Паньковецька, постраждала:

За манерою водіння це були дуже такі різкі рухи, коливання машини. Він сам, ну це ж транспорт, так кермувати. І плюс він весь час там дьоргався. Обертався. Почав там терти очі. Якісь такі, не знаю, кого він там відмахував від себе.

Учора 33-річний водій таки прийшов до поліції.

Олена Лебединська, начальник відділу комунікації ГУНП у Запорізькій області:

Правоохоронці перевіряли місця де розшукуваний міг з'явитися. Відпрацьовували коло його знайомих, друзів, проте чоловік переховувався майже тиждень.

Через тиждень відреагували і в мерії. Кажуть договір із перевізником розірвуть. А от хто відшкодує лікування - не знають. Адже квитки, які є гарантією страхових виплат, у маршрутках, як правило, пасажирам не дають.

Олександр Власюк, начальник управління транспорту Запорізької міської ради:

Я знаю, що всі перевізники включалися, якщо були такі випадки, і в рамках своїх страхових відносин вони виділяли допомогу постраждалим під час других ДТП. Така практика існує, серед перевізників.

Та поки що перевізник зв'язався лише з однією постраждалою - Наталією. Вона й досі в лікарні.

Наталія Ставицька, постраждала:

Они говорят, ну мы вам можем выплатить 20 тысяч гривен. А я говорю, я уже 40 потратила, говорю, понимаете. Ну, согласна, говорю. Мы вам в четверг, ну то есть они в среду пришли, в четверг мы вам все принесем. Все. И они пропали.

Чи виплатить перевізник компенсацію постраждалим, спробувала дізнатись наша знімальна група. Та в автопарку - лише бухгалтер.

Они не сидят в кабинете, руки не сложили. Она на проверках, на линиях транспортных. На маршрутах своих.

Без відповіді й питання, чому взяли на роботу колишнього наркомана. Адже саме цей водій кілька років тому в стані наркотичного сп'яніння збив велосипедиста. А ще - притягався до відповідальності за хуліганство.

А виплати, виплати будуть? - Обязательно.

Юристи кажуть: у таких випадках залишається одне - судитися.

Антон Усенко, юрист:

В данном случае есть определенные свидетели, которые подтвердят, что действительно, это лицо находилось в транспортном средстве и ее повреждения были непосредственно от дорожно-транспортного происшествия.

Тим часом на запорізьких перевізників чекають перевірки.