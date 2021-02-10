Івано-Франківська область - лідер за кількістю нових хворих на коронавірус. Щодня - по півтисячі заражень. Лікарні переповнені, багато важких пацієнтів. Смертність - зростає.

У чому причина?

Прикарпаття. Надвірнянська райлікарня. Вона вже третій тиждень переповнена. Медики кажуть: кількість ковідних пацієнтів різко почала зростати з середини січня. А до закінчення локдауну заповненість ліжкомісць сягнула ста відсотків.

Іван Меланюк, заступник директора КНП "Надвірнянська ЦРЛ":

По сьогоднішній день ці ліжка весь час зайняті, тобто якщо хтось виписується, то зразу на те місце є людина, яка очікує у відділенні "невідкладної", або приїжджає - дзвонить бригада, що вони везуть. На ранок 136 ліжок, які виділені під COVID-19, всі зайняті, в реанімації шість ліжок - всі зайняті.

Багатьох пацієнтів спрямовують в інші медзаклади області. Та приймати можуть не всі. Бо багато лікарень переповнені. У сусідній Коломиї місць уже бракує. За тиждень там захворюваність зросла… вдвічі.

Андрій Кошкін, директор Коломийської ЦРЛ:

Пацієнтів ми вже не маємо куди класти. Так само забита інфекційна лікарня. Я думаю, що це є наслідки нашого коляди, наших свят - де ми всі груповано збиралися і розносили інфекцію.

Медики зазначають: у порівнянні з попередніми місяцями, зараз більше тяжких хворих. У Надвірнянській лікарні кількість таких пацієнтів збільшилась втричі. Зросла і смертність. Від початку року в закладі померли вже чотирнадцять людей.

Іван Меланюк, заступник директора КНП "Надвірнянська ЦРЛ":

Люди напевно святкували, очікували, що воно якось само пройде, чи як - і звертаються десь із запізненням. З такої причини поступають уже в досить важкому стані.

Найбільше хворих фіксують у гірських районах та в обласному центрі. У стаціонарах Івано-Франківська - понад 350 пацієнтів.

Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська:

Ріст в місті Івано-Франківську - в середньому у два рази збільшилася кількість хворих, якщо порівнювати тиждень - півтора тому.

Причини зростання експерти пов'язують насамперед з приїздом в область туристів на новорічні свята, а ще… дотриманням місцевими жителями українських традицій з масовими гуляннями.

Руслан Савчук, головний санітарний лікар Івано-Франківської області:

Я вважаю нашу область своєрідною й особливою. Область є туристичною, а ще активність в тих традиціях, які підтримують наші мешканці. Різдвяні свята. Коляду проводили багато громад.

В області вже посилили карантинні обмеження, розгорнули 70 додаткових ліжок та виділили понад п'ять мільйонів гривень на кисень.