На Прикарпатті зросла смертність від COVID-19 [ Редактировать ]
Івано-Франківська область - лідер за кількістю нових хворих на коронавірус. Щодня - по півтисячі заражень. Лікарні переповнені, багато важких пацієнтів. Смертність - зростає.
У чому причина?
Прикарпаття. Надвірнянська райлікарня. Вона вже третій тиждень переповнена. Медики кажуть: кількість ковідних пацієнтів різко почала зростати з середини січня. А до закінчення локдауну заповненість ліжкомісць сягнула ста відсотків.
Іван Меланюк, заступник директора КНП "Надвірнянська ЦРЛ":
По сьогоднішній день ці ліжка весь час зайняті, тобто якщо хтось виписується, то зразу на те місце є людина, яка очікує у відділенні "невідкладної", або приїжджає - дзвонить бригада, що вони везуть. На ранок 136 ліжок, які виділені під COVID-19, всі зайняті, в реанімації шість ліжок - всі зайняті.
Багатьох пацієнтів спрямовують в інші медзаклади області. Та приймати можуть не всі. Бо багато лікарень переповнені. У сусідній Коломиї місць уже бракує. За тиждень там захворюваність зросла… вдвічі.
Андрій Кошкін, директор Коломийської ЦРЛ:
Пацієнтів ми вже не маємо куди класти. Так само забита інфекційна лікарня. Я думаю, що це є наслідки нашого коляди, наших свят - де ми всі груповано збиралися і розносили інфекцію.
Медики зазначають: у порівнянні з попередніми місяцями, зараз більше тяжких хворих. У Надвірнянській лікарні кількість таких пацієнтів збільшилась втричі. Зросла і смертність. Від початку року в закладі померли вже чотирнадцять людей.
Іван Меланюк, заступник директора КНП "Надвірнянська ЦРЛ":
Люди напевно святкували, очікували, що воно якось само пройде, чи як - і звертаються десь із запізненням. З такої причини поступають уже в досить важкому стані.
Найбільше хворих фіксують у гірських районах та в обласному центрі. У стаціонарах Івано-Франківська - понад 350 пацієнтів.
Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська:
Ріст в місті Івано-Франківську - в середньому у два рази збільшилася кількість хворих, якщо порівнювати тиждень - півтора тому.
Причини зростання експерти пов'язують насамперед з приїздом в область туристів на новорічні свята, а ще… дотриманням місцевими жителями українських традицій з масовими гуляннями.
Руслан Савчук, головний санітарний лікар Івано-Франківської області:
Я вважаю нашу область своєрідною й особливою. Область є туристичною, а ще активність в тих традиціях, які підтримують наші мешканці. Різдвяні свята. Коляду проводили багато громад.
В області вже посилили карантинні обмеження, розгорнули 70 додаткових ліжок та виділили понад п'ять мільйонів гривень на кисень.
по теме
Медики гірського району Закарпаття вже відправляють хворих на лікування в сусідні райони, та підозрюють, що такий наплив пацієнтів через мутований британський вірус
Медики гірського району Закарпаття вже відправляють хворих на лікування в сусідні райони, та підозрюють, що такий наплив пацієнтівчерез мутований британський вірус
Кількість інфікованих ковідом українців стрімко зменшилася - допоміг локдаун, виробився масовий імунітет, чи люди просто роблять менше тестів?
Географія нових штамів розширюється і всі мутації треба ретельно досліджувати
У світі за час пандемії коронавірусну інфекцію виявили у 107 мільйонів людей, жертвами стали майже два з половиною мільйони