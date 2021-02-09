В Украине снег "погрузил во тьму" 273 населенных пункта [ Редактировать ]
По состоянию на утро вторника, 9 февраля, в Украине из-за снега и сильного ветра обесточенными остались 273 населенных пункта. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Так, отмечается, что в населенных пунктах сработали системы защиты линий электропередач. В настоящее время к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
В результате осложнения погодных условий населенные пункты были обесточены в 12 областях. В частности в:
- Одесской области - 85,
- Херсонской - 54,
- Черновицкой - 40,
- Николаевской - 34,
- Запорожской - 12,
- Полтавской - 12,
- Киевской - 10,
- Кировоградской - 10,
- Донецкой - 7,
- Закарпатской - 5,
- Житомирской - 3,
- Днепропетровской - 1.
Ранее синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая весна.
Также сообщалось, что Европа страдает от мощнейших снегопадов за последние 10 лет. Холодный атмосферный фронт "Дарси" принес сильные снегопады даже в те регионы, где зимы проходят относительно мягко.
Также мы писали о том, что в США женщина по имени Джанет Вуд пять дней провела в автомобиле, засыпанном снегом. Так, машина 77-летней Джанет оказалась в "снежном плену".
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