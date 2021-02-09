По состоянию на утро вторника, 9 февраля, в Украине из-за снега и сильного ветра обесточенными остались 273 населенных пункта. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, отмечается, что в населенных пунктах сработали системы защиты линий электропередач. В настоящее время к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В результате осложнения погодных условий населенные пункты были обесточены в 12 областях. В частности в:

Одесской области - 85,

Херсонской - 54,

Черновицкой - 40,

Николаевской - 34,

Запорожской - 12,

Полтавской - 12,

Киевской - 10,

Кировоградской - 10,

Донецкой - 7,

Закарпатской - 5,

Житомирской - 3,

Днепропетровской - 1.

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