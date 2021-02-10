Стратегію звільнення країни від режиму Лукашенка оголосила білоруська опозиція. Відео на своєму телеграм-каналі розмістила Світлана Тихановська. Каже: до ініціативи долучилися всі демократичні сили країни. План передбачає мобілізацію суспільства в найближчі місяці, задля масштабного тиску на владу.

Та організацію цифрового референдуму щодо довіри до режиму Лукашенка. Після чого має відбутися загальнореспубліканський референдум. Якщо ж Лукашенко продовжить застосовувати силу, білоруси, за планом, почнуть захищатися, використовуючи своє право на необхідну оборону.