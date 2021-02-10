10 років ув'язнення за неправду про подорожі. Велика Британія посилює покарання для тих, хто під час перетину кордону приховає дані про відвідування країн із червоного списку. Королівство йде на радикальні заходи, щоб уберегтися від мутованих штамів коронавірусу.

При цьому в самій Британії виявили ще два нових варіанти інфекції. Де вони поширюються і чим загрожують, розповість Ірина Іванова.

Жорстко, але ефективно. У Великій Британії вирішили посилити відповідальність мандрівників загрозою ув'язнення. Нині кожен, хто прибуває на територію Королівства, перед вильотом заповнює онлайн-форму для відстеження пасажира.

У ній вказує свої персональні та контактні дані, адресу помешкання, в якому проведе обов'язкову ізоляцію. А ще - обов'язково має зазначити, чи відвідував щонайменше за 10 днів до прильоту в Британію якусь із країн червоного списку.

Метт Генкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії:

Кожному, хто внесе неправильні дані й спробує приховати перебування в країні із червоного списку за 10 днів до прибуття в Британію, загрожує до десяти років ув'язнення.

У Британії остерігаються завезення мутованих варіантів, які поширюються в Південній Африці, Португалії та Бразилії. У червоному списку - 33 країни. Проте жодні превентивні заходи на кордоні не зупинять вірус від домашніх мутацій. У мінохорони здоров'я Британії повідомили про появу нового штаму в Бристолі.

Він походить від кентського чи так званого британського варіанту і викликає занепокоєння у фахівців як ще більш заразний. Ще один новий штам коронавірусу з'явився у Ліверпулі, про його особливості поки що нічого невідомо. Загалом у світі існує вже понад чотири тисячі мутацій первісного варіанту, який поширився з китайського Уханя.

Напередодні група експертів ВООЗ завершила свою місію в цьому місті. Майже місяць фахівці збирали інформацію, яка могла би прояснити походження інфекції. Проте запитань досі більше, ніж відповідей.

Петер Ван Ембарек, голова делегації ВООЗ:

Потрібно з'ясувати, чи можливо, що заморожене м'ясо диких тварин, яке продавали на ринку в Ухані, могло бути заражене вірусом в якомусь іншому місці. Можливо, вірус принесли на ринок у замороженому вигляді.

Фахівці схиляються до думки, що інфекція передалася людині від тварини через поки що невідому проміжну ланку. Версію про пряме зараження від кажанів делегація вважає малоймовірною. Як і гіпотезу про штучне походження вірусу та його витік із лабораторії.