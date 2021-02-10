90 мільйонів доларів позики може отримати Україна від Світового банку на імунізацію населення проти коронавірусу

90 мільйонів доларів позики може отримати Україна від Світового банку на імунізацію населення проти коронавірусу. Допомога надійде в рамках проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні" за співпраці вітчизняного Мінфіну, МОЗ і Світового банку.

За умови вакцинації 10 мільйонів людей із груп ризику, Україна зможе отримати перший транш у розмірі 30 мільйонів.