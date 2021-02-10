Україна може отримати 90 мільйонів доларів на імунізацію від COVID-19 [ Редактировать ]
90 мільйонів доларів позики може отримати Україна від Світового банку на імунізацію населення проти коронавірусу. Допомога надійде в рамках проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні" за співпраці вітчизняного Мінфіну, МОЗ і Світового банку.
За умови вакцинації 10 мільйонів людей із груп ризику, Україна зможе отримати перший транш у розмірі 30 мільйонів.
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