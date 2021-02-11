В Україні синоптики попереджають про погіршення погоди: на півночі й далі сніжитиме, а за два дні обіцяють ще й люті морози

В Україні синоптики попереджають про погіршення погоди: на півночі й далі сніжитиме, а за два дні обіцяють ще й люті морози. Замітає Чернігівщину, Сумщину, Київщину. На півдні та Закарпатті дощить і підтоплює. Знеструмлено 12 населених пунктів.

У Києві до кінця тижня зачинені школи й дитсадки, також заборонений в'їзд вантажівок. На околицях столиці працює вісім пунктів обігріву ДСНС.