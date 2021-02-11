Джо Байден уперше після інавгурації відвідав Пентагон. Разом з віцепрезиденткою Камалою Гарріс і Ллойдом Остіном - нещодавно затвердженим міністром оборони, який став першим афроамериканцем на чолі воєнного відомства США. Під час візиту Байден заявив, що його адміністрація застосовуватиме військову силу в інших країнах лише у крайніх випадках.

Джо Байден, президент США: