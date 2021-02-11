На фронті знову втрати. Російський снайпер поцілив у бійця ЗСУ. Це сталося опів на десяту під Горлівкою. Армієць зазнав важкого вогнепального поранення і помер, коли його намагалися доправити до шпиталю. Про це повідомляє Українська делегація в ТКГ в Telegram.

Українська сторона СЦКК направила відповідну ноту до спостережної місії ОБСЄ. Один український боєць поранений минулої доби. Військовий у лікарні, стан його здоров'я задовільний. Ворог сім разів атакував українські позиції. Поблизу Пісків бойовики вели прицільний вогонь зі стрілецької та снайперської зброї. Неподалік Водяного застосували протитанкові гранатомети. А біля Золотого - скинули з безпілотника дві міни.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України: