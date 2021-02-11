Війна на Донбасі: російський снайпер поцілив у бійця ЗСУ [ Редактировать ]
На фронті знову втрати. Російський снайпер поцілив у бійця ЗСУ. Це сталося опів на десяту під Горлівкою. Армієць зазнав важкого вогнепального поранення і помер, коли його намагалися доправити до шпиталю. Про це повідомляє Українська делегація в ТКГ в Telegram.
Українська сторона СЦКК направила відповідну ноту до спостережної місії ОБСЄ. Один український боєць поранений минулої доби. Військовий у лікарні, стан його здоров'я задовільний. Ворог сім разів атакував українські позиції. Поблизу Пісків бойовики вели прицільний вогонь зі стрілецької та снайперської зброї. Неподалік Водяного застосували протитанкові гранатомети. А біля Золотого - скинули з безпілотника дві міни.
Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:
Ми спостерігаємо серйозну ескалацію в діях ворога. якщо перед новим роком ми казали про обстріли зі стрілецької зброї та гранатометів, то зараз часто працює артилерія, зокрема міномети обох калібрів, також активізувалися снайпери.
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