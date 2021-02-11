Пятая ракетка мира Элина Свитолина обыграла американку Кори Гауфф в матче второго круга Australian Open. Украинка за час и 20 минут оформила победу в двух сетах - 6:4, 6:3, сообщается на сайте турнира.

Свитолина реализовала два из трех брейкпоинтов, при этом не отдав ни одной своей подачи. На ее счету также четыре эйса и одна двойная ошибка.

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Это была первая игра между теннисистками. 16-летняя американка, находящаяся на 48 месте в мировом рейтинге, провела свой пятый поединок в карьере против соперницы из топ-10 и боролась за третью победу.

В третьем круге украинская теннисистка сыграет против 28 ракетки мира Юлии Путинцевой из Казахстана. Поединок состоится 13 февраля. Свитолина лидирует в статистике личных встреч 5 против 2.

Для Свитолиной это девятое выступление на Australian Open. Ее лучший результат - четвертьфинал в 2018 и 2019 годах. В прошлом году она покинула Мельбурн на стадии 1/16 финала турнира.

Ранее мы писали о том, что двое украинских теннисистов покинули Australian Open.

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