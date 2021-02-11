Twitter назавжди забанив Дональда Трампа [ Редактировать ]
Twitter блокуватиме сторінку Дональда Трампа, навіть якщо він знову балотуватиметься на посаду президента США.
Головний фінансовий директор компанії Нед Сігал заявив: Трампові більше не дозволять користуватися "Твіттером", - таке рішення аргументував тим, що політика їхньої соцмережі - проти підбурення людей до насильства.
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Як кіберполіція та правоохоронні органи - борються з так званими групами смерті? Наскільки часто їх блокують? Та скільки життів обривається щороку через такі ігри?