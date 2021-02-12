У США щодоби фіксують 100 тисяч нових заражень COVID-19 [ Редактировать ]
Понад 400 тисяч інфікованих коронавірусом виявили у світі минулої доби. Серед них найбільше заражень у США - майже 100 тисяч. А в Європі найвищий рівень захворюваності у Франції, Іспанії та Італії.
Загалом у світі за час пандемії COVID-19 діагностували у 108 мільйонів людей. Померли - 2 мільйони 378 тисяч.
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