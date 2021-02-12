Президент Украины Владимир Зеленский выступил за присоединение к переговорному процессу по Донбассу "друзей из Европы и Америки". Он также благодарен партнерам, которые уже помогают с урегулированием.

Об этом гарант Конституции заявил в своем Telegram-канале.

Зеленский подчеркнул, что события на востоке Украины не должны стать привычными.

"Разрушенная жизнь и вся та искусственно созданная несправедливость, которую ты видишь с передовой, - это то, что нужно непременно исправлять. Расширяя имеющиеся переговорные возможности, в том числе через широкое привлечение наших западных друзей из Европы и Америки", - отметил он.

Глава государства добавил, что также нужно усиливать украинскую армию, чтобы она могла выдерживать ежедневные провокации и давление врага.

"Мы все это делаем. И я благодарен друзьям Украины, которые помогают нам в этом", - подытожил Зеленский.

Ранее мы писали о том, что ООН призывает снять блокаду линии соприкосновения на Донбассе. Также необходимо открыть все контрольные пункты въезда-выезда.

Также сообщалось, что на Донбассе погиб второй украинский боец за сутки. Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела из крупнокалиберного пулемета в районе Новомихайловки.

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