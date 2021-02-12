Зеленский хочет привлечь к переговорам по Донбассу "друзей из Европы и Америки" [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский выступил за присоединение к переговорному процессу по Донбассу "друзей из Европы и Америки". Он также благодарен партнерам, которые уже помогают с урегулированием.
Об этом гарант Конституции заявил в своем Telegram-канале.
Зеленский подчеркнул, что события на востоке Украины не должны стать привычными.
"Разрушенная жизнь и вся та искусственно созданная несправедливость, которую ты видишь с передовой, - это то, что нужно непременно исправлять. Расширяя имеющиеся переговорные возможности, в том числе через широкое привлечение наших западных друзей из Европы и Америки", - отметил он.
Глава государства добавил, что также нужно усиливать украинскую армию, чтобы она могла выдерживать ежедневные провокации и давление врага.
"Мы все это делаем. И я благодарен друзьям Украины, которые помогают нам в этом", - подытожил Зеленский.
Ранее мы писали о том, что ООН призывает снять блокаду линии соприкосновения на Донбассе. Также необходимо открыть все контрольные пункты въезда-выезда.
Также сообщалось, что на Донбассе погиб второй украинский боец за сутки. Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела из крупнокалиберного пулемета в районе Новомихайловки.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
"Українське питання" на Радбезі ООН - що може змінити засідання?
За словами Володимира Зеленського, українська влада й надалі буде робити все можливе для підтримання миру. Але в разі безпосередньої загрози - армія даватиме відсіч
До зони ООС прибув Володимир Зеленський разом з послами країн "Великої сімки" і тимчасовою повіреною у справах США в Україні
Глава государства ознакомился с ситуацией на фронте и пообщался с бойцами
Лидеры США и Китая обменялись мнениями о противодействии пандемии COVID-19 и об общих проблемах глобальной безопасности