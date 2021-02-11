ООН призывает снять блокаду линии соприкосновения на Донбассе [ Редактировать ]
Организация Объединенных Наций (ООН) призывает стороны конфликта на Донбассе снять ограничение на свободу пересечения линии соприкосновения. Также необходимо открыть все контрольные пункты въезда-выезда. Об этом на заседании Совбеза ООН заявила заместитель генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари ДиКарло.
По ее словам, с начала пандемии COVID-19 и фактическим закрытием линии разграничения стало сложнее доставлять гуманитарную помощь на Донбасс. Особенно страдают пенсионеры, которые не могут попасть на подконтрольную территорию и получить свои деньги.
"Мы настоятельно призываем всех, кто оказывает влияние, помочь снять ограничения на свободу передвижения через линию соприкосновения и обеспечить работу достаточного количества КПВВ", - заявила ДиКарло.
Она также добавила, что 120 партнеров пытаются оказать помощь более 1,9 млн граждан Украины, которые нуждаются в ней в соответствии с гуманитарным планом реагирования ООН.
Напомним, что с 23 июля на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.
Так 6 февраля в районе населенного пункта Марьинка трое наших бойцов подорвались на вражеской растяжке. Двое военнослужащих погибли, за жизнь третьего борются медики.
по теме
Он получил пулю от снайпера и скончался во время эвакуации
Украине нужно быть готовой к любым действиям со стороны оккупантов
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что когда Международный суд ООН сможет завершить рассмотрение дела
Сегодняшняя видеоконференция была перенесена по инициативе Украины
Те, кто любят пить бодрящий кофе, очень часто слышат о вреде напитка