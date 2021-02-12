Фреску Леонардо да Вінчі "Таємна вечеря" відкрили для відвідувачів [ Редактировать ]
Відому фреску Леонардо да Вінчі "Таємна вечеря" знову можна побачити в Мілані. До 21 лютого охочі можуть відвідати трапезну церкви Санта-Марія-делле-Ґраціє. Там, на одній зі стін храму, і розташована ця фреска.
За карантинними вимогами одночасно перебувати у приміщенні можуть щонайбільше 12 людей. А квиток потрібно бронювати заздалегідь.
Собор для відвідувачів закрили ще торік у лютому через пандемію COVID-19.
по теме
Італія відчиняє двері музеїв, ресторанів і кафе. І хоча графік роботи ще обмежений - власники та відвідувачі тішаться
Традиційний Венеційський карнавал через пандемію цьогоріч проведуть без туристів
Карнавальні маски замість медичних - з десяток венеційців вийшли на площу святого Марка у середньовічних костюмах
В ноябре прошлого года их закрыли для того, чтобы уменьшить количество новых случаев коронавируса
Своєю творчістю авторка хотіла вкотре нагадати про хворобу, яка є найпоширенішою серед онкозахворювань у світі