Відому фреску Леонардо да Вінчі "Таємна вечеря" знову можна побачити в Мілані. До 21 лютого охочі можуть відвідати трапезну церкви Санта-Марія-делле-Ґраціє. Там, на одній зі стін храму, і розташована ця фреска.

За карантинними вимогами одночасно перебувати у приміщенні можуть щонайбільше 12 людей. А квиток потрібно бронювати заздалегідь.

Собор для відвідувачів закрили ще торік у лютому через пандемію COVID-19.