Встреча Путина и Лукашенко: названы сроки [ Редактировать ]
Встреча президентов Беларуси и России - Александра Лукашенко и Владимира Путина - запланирована на конец февраля. Главы государств обсудят вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции Минска и Москвы.
Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, передает "РИА Новости".
По его словам, в повестке дня будут "конкретные вопросы".
"Такая встреча планируется, прорабатывается в данный момент, готовятся соответствующие материалы… Скажем так, в конце февраля (может произойти, - ред.)", - отметил Макей.
Ранее сообщалось, что Евросоюз ударит новыми санкциями по Лукашенко.
Также мы писали о том, что посол Украины в США рассказал, когда может состояться встреча Байдена и Зеленского. По словам посла, для дипломатических контактов и развития дальнейших двусторонних отношений важно наладить личные связи и визит для этого - лучшая возможность.
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