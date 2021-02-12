Встреча президентов Беларуси и России - Александра Лукашенко и Владимира Путина - запланирована на конец февраля. Главы государств обсудят вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции Минска и Москвы.

Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, передает "РИА Новости".

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По его словам, в повестке дня будут "конкретные вопросы".

"Такая встреча планируется, прорабатывается в данный момент, готовятся соответствующие материалы… Скажем так, в конце февраля (может произойти, - ред.)", - отметил Макей.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ударит новыми санкциями по Лукашенко.

Также мы писали о том, что посол Украины в США рассказал, когда может состояться встреча Байдена и Зеленского. По словам посла, для дипломатических контактов и развития дальнейших двусторонних отношений важно наладить личные связи и визит для этого - лучшая возможность.

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