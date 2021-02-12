У Кремлі заговорили про можливий розрив стосунків з ЄС

Росія готова розірвати відносини з Європейським Союзом, - з такою заявою виступив очільник російського МЗС. За словами Сергія Лаврова, у Кремлі готові до таких дій у разі запровадження нових санкцій з боку ЄС, які створюватимуть ризики для економіки РФ.

Нагадаємо, п'ятого лютого високий дипломат ЄС Жозеп Боррель у рамках візиту до Москви зустрівся з Лавровим. Підсумками перемов Боррель залишився розчарованим, а відносини між сторонами, за його словами, досягли "найнижчої точки".

Представник ЄС наголосив: без виконання Москвою "Мінських угод" нормальних стосунків між Євросоюзом і Росією не буде.