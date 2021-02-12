Відмовитись від політики: у Чехії розглядають можливість закупівель російської вакцини [ Редактировать ]
Черговий скандал навколо вакцини AstraZeneca. Чеський прем'єр, Андрей Бабіш заявив, що йому та ще трьом країнам ЄС намагались продати цю вакцину в обхід європейських закупівель. Хто саме та на яких умовах - дізналася Олена Абрамович.
Поки Єврокомісія домовлялась з оксфордським виробником AstraZeneca про доставку хоча б частини, якщо не всіх обіцяних вакцин до Євросоюзу, - посередники пропонували купити її усім, хто забажає. Принаймні до Чехії такі пропозиції надходили - заявив тамтешній прем'єр Андрей Бабіш.
Андрей Бабіш прем'єр-міністр Чехії:
Ми отримували неодноразові пропозиції щодо цієї вакцини. Вони надходили не лише мені, але і трьом іншим прем'єр-міністрам в Європі - навіть до початку поставок в ЄС. Компанія-посередник з Дубая. При 50% передоплати.
Перепродати вакцини від AstraZeneca, відкрито, зараз намагається влада Південно-Африканської республіки. Бо ця сироватка виявилась неефективною проти штаму, що вирує в ПАР. Звідки доступ до препарату в Дубайського посередника - не відомо. Це могла бути спроба AstraZeneca заробити більше. Але можливо, що мова йде про чорний ринок фальшивих вакцин, наголосили у Брюсселі.
Ерік Мамер, речник Єврокомісії:
З вакцинами треба бути дуже обережними. Бо йдеться про ін'єкцію субстанції у людське тіло. Тому потрібно бути на 100 відсотків упевненим, що канали, через які ви купуєте вакцину, цілковито законні та прозорі.
Чеський прем'єр, тим часом, заявив, що скористався б можливістю купити додаткові вакцини, якби його не обмежували європейські угоди. Брюссель закуповує сироватку централізовано і потім розподіляє по країнах-членах пропорційно до кількості населення, щоб зберегти низьку ціну та забезпечити доступність вакцин для всіх. Водночас це значно сповільнює процес. І чеський прем'єр виступає за самостійний закуп препарату - зокрема і російського.
Андрей Бабіш прем'єр-міністр Чехії:
Якщо говорити про російську вакцину, яка може вироблятися в Австрії та Словаччині, то нам слід відмовитися від політики і говорити про препарат, який буде безпечним з огляду на здоров'я людей. Це найголовніше, тому що ситуація у Чехії зараз не найкраща.
Та попри наміри Австрії і Словаччини налагодити виробництво російської вакцини, на затвердження до Європейської медичної агенції її досі не подали.
Штефан де Кірсмахер, пресофіцер Єврокомісії:
Європейська медична агенція два дні тому оприлюднила заяву, і опісля ми залишалися з ними на зв'язку також. Тому я можу ще раз підтвердити, що агенція не отримала заявки ані на поступову експертизу, ані на дозвіл на її використання.
І незважаючи на постійні скандали навколо питань з доставкою вакцин до ЄС, поділитися з Україною дозами у Брюсселі - готові. Про це в Єврокомісії заявили напередодні.
Олівер Варгеї єврокомісар з питань розширення та сусідства:
Ми раді повідомити, що, як нам видається, ініціатива Ковакс, за нашого сприяння, - зможе доставити 170 тисяч доз вакцини Pfizer до України. І ми також очікуємо на додаткові дози від AstraZeneca.
Допоможуть і облаштувати центри вакцинації. Європейський інвестиційний банк виділить Україні 50 мільйонів євро на закупівлю холодильного обладнання та додаткових вакцин.
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