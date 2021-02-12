Тихановская сравнила Беларусь и Крым [ Редактировать ]
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сравнила Республику Беларусь с оккупированным Россией Крымом. Об этом она сказала во время онлайн-встречи с народными депутатами межфракционной группы "За демократическую Беларусь", сообщают РИА "Новости".
Крым по закону является частью Украины, однако уже несколько лет де-факто контролируется Россией. Во многом в последние полгода беларусы живут в похожем состоянии, и теперь нам стало проще понять проблемы украинцев. По праву бывший президент проиграл на выборах, однако де-факто его режим до сих пор незаконно удерживает власть.
Тихановская заявила, что поддерживает независимость и территориальную целостность Украины и призвала официальный Киев поддержать Беларусь в ОБСЕ, ПАСЕ, ООН, а также на других международных площадках.
Напомним, что согласно официальным данным ЦИК Беларуси, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, что обеспечило ему переизбрание на шестой президентский срок. Его основной конкурент Светлана Тихановская набрала 10,1%. Между тем оппозиция считает ее победителем выборов.
Оппозиционерка, которая после начала протестов в Беларуси, уехала из страны, регулярно уходила от прямого вопроса о принадлежности Крыма. В конце июля 2020-го ей пришлось ответить на вопрос "чей Крым?" в эфире "Еврорадио".
Можно, я скажу так, как принято говорить, как принято в нашей стране и по международным законам? Что юридически Крым украинский, а фактически - российский.
Позднее она сменила риторику и стала утверждать, что на основании международного законодательства полуостров принадлежит Украине.
Ранее сообщалось, что Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира.
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