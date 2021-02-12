Торнадо атакував турецький Ізмір: 16 людей поранило [ Редактировать ]
Торнадо пронісся турецьким містом Ізмір. 16 людей зазнали поранень, їх доправили до лікарні. Шторм пошкодив десятки автомобілів і позривав покрівлю з будинків.
Чотири човни затонули в місцевому порту. Також вітер перекинув контейнери та крани.
Під час падіння одного з них постраждали 9 осіб. На місці працюють рятувальники. Негода також спричинила руйнування в турецькій провінції Чанаккале. Окрім злив і сильних поривів вітру, там ще й випав град.
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