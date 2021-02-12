Школи та дитячі садки закриті вже другий день, затори на дорогах та непрохідні сніги. А ще Андріївський узвіз, який перетворили на лижну трасу. Це Київ сьогодні. Який він - Ксенія Барвіненко покаже.

У сніговому полоні столиця майже тиждень. Пішоходи - протоптують завали снігу.

Дмитро, киянин:

Не зручно зовсім, там дальше взагалі одна дорожка була.

А водії щоранку викопують із заметів власні машини.

Катерина, киянка:

Будильник як мінімум на хвилин 40-60 раніше, ніж зазвичай, щоб відчистити машину, прогріти двигун і добратися на мінімальній швидкості до роботи.

Комунальні служби працюють цілодобово. Понад 470 спецмашин - чистять і посипають дороги. Але щойно прибрані вулиці знову замітає снігом.

Андрій, киянин:

Їздити важко в таку погоду в любому випадку. Справа в тім що в принципі, можу сказати що дороги чистяться, по крайній мірі ті основні по яким їздять, центр, те що снігопад не дає в повному обсязі почистити для комфорту водіїв для паркування і так далі, ну і самі погодні умови нам не дають цього зробити.

Майже пів тисячі комунальників - вручну прибирають двори, тротуари та зупинки. Минулої ночі зі столиці вивезли майже дві тисячі тонн снігу.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Такого великого снігу вже багато років не було, але тим не менш, всі наші служби працюють цілодобово, і зараз вночі це ніч це час комунальників, тому що менше автівок на трасах і є можливість прибирати вулиці

Але ситуація вдень кардинально відрізняється від красивих відео за участю мера, кажуть містяни. Пішоходам і досі доводиться іноді самотужки пробиватися крізь кучугури.

Максим:

Це дуже мало, ось тут почищено, то там далі - взагалі нічого.

Та й водії не надто задоволені.

Катерина:

Як тільки десь трошки поворот з центральної траси, то це все приблизно як отут ми бачимо зараз.

А комунальники кажуть, якби автомобілісти не залишали свої машини на узбіччях - дороги були б чистішими.

Стоит одна машина, и мы ее объезжаем, и потом то пятно снега, которое осталось под ним растягивают опять по дороге.

Рятувальники, які п'ятий день допомагають витягувати автомобілі із заметів, просять водіїв хоча б тимчасово пересісти в громадський транспорт.

Олександр Макушенко, пресофіцер Головного управління ДСНС у Києві:

Ви розвантажите дороги, буде менше автотранспорту на дорогах - буде легше нашим комунальникам їх прочищати, не паркувати їх на узбіччях доріг, адже це також створює навантаження для комунальної техніки.

Та, схоже, зима відступить на скоро - синоптики прогнозують погіршення погодних умов. У вихідні в Києві обіцяють сильний вітер, хуртовини, та ожеледицю на дорогах.

Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру:

Похолодання буде поширюватись далі на схід і вже 13-14 вся територія України буде в холодному арктичному повітрі. Але це ще не межа тому що це буде перша хвиля холоду, а другу хвилю холоду ми очікуємо десь з 16 по 19 лютого, коли температура повітря знизиться ще більше.

І найбільші зниження температури ми чекаємо як раз у північних і західних областях України і показники температури в нічні години може сягати 25-30 градусів морозу.

Та поки для одних така погода - це затори на дорогах, для інших лише в радість. Посеред Києва розкинувся "філіал Карпат". Столичні схили та засніжений Андріївський узвіз облюбували сноубордисти та лижники.