Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову организовать в пятницу, 19 февраля, заседание СНБО.

Как сообщает пресс-служба СНБО, заседание состоится в Офисе президента Украины на улице Банковой, 11.

На заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме.

В комментариях к сообщению пользователи соцсетей гадают, чему оно будет посвящено: введению новых санкций или началу новой "горячей" фазы военного конфликта на Донбассе.

Напомним, 11 февраля Владимир Зеленский вместе с послами "Большой семерки" (G7) побывал на Донбассе. Визит главы государства был отмечен циничными провокациями со стороны боевиков, несмотря на то, что с 23 июля на востоке Украины действует режим полного прекращения огня.

11 февраля на Донбассе погибли два бойца. Утром в районе оккупированной Горловки вражеский снайпер убил полтавчанина Александра Глушко. Ближе к вечеру под Новомихайловкой в результате пулеметного обстрела позиций ВСУ погиб боец 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода Владислав Лященко.

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Совет национальной безопасности и обороны Украины - координационный орган при президенте Украины. Председателем СНБО является глава государства. Он же формирует персональный состав Совета.

В состав СНБО по должности входят: премьер-министр, министр обороны, председатель СБУ, главы МВД и МИД. Спикер Верховной Рады Украины не является членом СНБО, но может принимать участие в его заседаниях.

Членами СНБО могут быть руководители других центральных органов исполнительной власти.