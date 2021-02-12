Режим прекращения огня нужен только Украине - Зеленский [ Редактировать ]
В пятницу, 12 февраля, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о поездке на Донбасс. Президент заявил, что поездки на Донбасс очень важны для государства.
"Мы должны постоянно ездить "на ноль". И сами - чтобы понимать, что наша армия сильна - как психологически, так и по уровню обеспечения. И вместе с иностранными гостями - чтобы они убедились, что режим прекращения огня нужен только Украине, но не сепаратистам", - подчеркнул глава государства.
Напомним, что с 23 июля на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.
Так 6 февраля в районе населенного пункта Марьинка трое наших бойцов подорвались на вражеской растяжке. Двое военнослужащих погибли, за жизнь третьего борются медики.
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