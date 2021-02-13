Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что Украина может не получить вакцину от коронавируса Pfizer на следующей неделе, так как задержка поставки партии связана с бюрократическими трудностями. Об этом Ляшко рассказал в интервью "РБК-Украина".

Ляшко отметил, что только в понедельник 15 февраля Украина получит от производителя необходимый проект соглашения.

Важно, что после соглашения вакцину должны зарегистрировать и получить накладную от UNICEF, а эти процессы займут несколько дней.

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Главный санитарный врач отметил, что первой вакциной, которой будут прививать украинцев будет препарат от британско-шведской компании AstraZeneca.

Поэтому первой вакциной, которую получит Украины, будет препарат от британско-шведской компании AstraZeneca. Вакцинация начнется на следующий день после ее получения.

Как ранее сообщалось, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Украине есть разработанная программа по восстановлению фармацевтического производства вакцин. Сейчас она находится на утверждении.

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