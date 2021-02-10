Дополнительные 1,2 млн доз вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, Украине перепродаст Польша. Об этом на встрече в Брюсселе с премьер-министром Денисом Шмыгалем заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Новостью глава украинского правительства поделился в соцсети.

Сегодня господин Домбровскис отметил, что Еврокомиссия помогает Польше в обеспечении для Украины дополнительной партии вакцин компании AstraZeneca в размере 1,2 миллиона доз. Механизмы ЕС дают возможность осуществить такой перепродажа без дополнительных комиссий или прибыли.

На прошлой неделе AstraZeneca распространила пресс-релиз, где утверждается, что их вакцина показала эффективность 76% уже после введения первой дозы. При интервале между прививками в 12 недель и более эффективность вакцины увеличивалась до 82%.

Доказано, что вакцина снижает бессимптомную передачу вируса на 67% после однократной дозы и на 50% после второй. Ранее в заявлении Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) указывалось, что эффективность препарата составляет 59,5%.

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Напомним, что в феврале Украина бесплатно получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer, а в первом полугодии 2021-го - до 3,7 млн доз AstraZeneca в рамках гуманитарной программы COVAX.

Вместе с тем поставки вакцины от COVID-19, заказанной Украиной у китайской компании Sinovac, могут задержаться. Как сообщали "Подробности", украинский поставщик этой вакцины просит разрешить перенос поставки первой партии на апрель.

Как сообщали "Подробности", 5 февраля украинские власти заявили, что законтрактовали 12 млн доз вакцины компаний AstraZeneca и Novavax.