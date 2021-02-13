Поки Україна чекає на вакцину, а українці вагаються, чи варто робити щеплення - у світі імунізація у розпалі. Лідером залишається Ізраїль - там повністю вакциновано вже чверть усіх громадян.

А в Німеччині пропонують штрафувати тих, хто вакцинується поза чергою. Як людям з непріоритетної групи вдається отримати сироватку і скільки доведеться заплатити порушникам?

Кілька секунд і готово. Найстарша жителька німецького міста Кельн отримала першу дозу вакцини від коронавірусу. Елізабет Штойзебанд - 105 років і вона у пріоритетній групі людей, які мають право на щеплення.

Елізабет Штойзебанд ,жителька Кельна:

Я дуже рада, що вакцинувалася. Взагалі не було боляче.

Вакцина у Німеччині поки що в дефіциті. І щеплення наразі тут роблять тільки людям старшим за 80 років, мешканцям і персоналу будинків опіки, та медпрацівникам. Тож люди, які не відповідають цим критеріям, шукають шляхи, аби отримати щеплення поза чергою. Лікар Хайсім Байраку, який займається вакцинацією, щодня отримує кілька дзвінків.

Хайсім Байраку, лікар:

Люди знають, що я працюю в мобільній бригаді з вакцинації. Й, звісно, телефонують і кажуть: "якщо в тебе залишиться кілька доз сироватки, дай нам знати. Ми під'їдемо, куди скажеш". Я відмовляю. Бо є чіткі правила і порядок імунізації. І я не робитиму щеплення поза чергою.

Такої принципової позиції дотримуються не усі. Німецькі журналісти провели розслідування і з'ясували, що щеплення від коронавірусу вже отримали сотні людей, які не входять до пріоритетної групи. Серед них: мери невеликих міст, регіональні політики й священнослужителі. Їм, ніби то, вкололи дози, які залишилися невикористаними після розморозки ампул із сироваткою. Але міністерство охорони здоров'я це пояснення не задовольнило. У МОЗ планують запровадити штрафи для людей, які вакцинувалися поза чергою. Розмір фінансового покарання поки що обговорюють.

Ойген Бруш, голова об'єднання з захисту прав пацієнтів:

Це ненормально, що ми штрафуємо людей, які, наприклад, неправильно запаркували машину біля центру з вакцинації, але ніяк не караємо тих, хто робить щеплення поза чергою.

Політики федерального рівня на неправомірній вакцинації поки що не попадалися. Прем'єри земель, міністри і канцлерка Ангела Меркель вже заявили, що обов'язково зроблять щеплення. Втім, лише тоді, коли до них дійде черга.