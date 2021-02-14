У 21-летней украинской двукратной чемпионки Европы обнаружен рак [ Редактировать ]
У двукратной чемпионки Европы по художественной гимнастике Валерии Юзьвяк диагностирована рабдомиосаркома. О диагнозе сообщила сама спортсменка в Instagram.
"Все больше и больше поступает вопросов о том, где я, почему меня не видно в зале с девочками на тренировках. Я записываю это видео, чтобы вы не терялись в догадках и сплетнях. Мне поставили тяжелый диагноз, поэтому мне требуется дорогостоящее лечение в Германии", – призналась 21-летняя спортсменка.
Как отметила Валерия, у нее высокие шансы на выздоровления, поэтому она хочет попросить поддержки и веры.
"Я знаю , что среди Вас есть множество добрых и отзывчивых людей, поэтому хочу попросить у вас финансовой помощи т.к. сумма действительно очень большая", – сказала девушка, оставив реквизиты своих банковских карт.
5363 5420 1538 9795 UAH
Юзьвяк Валерия Вадимовна
Bank Name:
Privatbank
Account Holder Name: Yuzvjak Valeryja
IBAN:UA633052990000026202898581190
SWIFT Code:
PBANUA2X
Adresse:UKRAINE, Kyiv , 1D Hrushevskoho str.
Рабдомиосаркома -опухоль, развивающаяся из эмбриональных мезенхимальных клеток, которые потенциально могут дифференцироваться в клетки скелетных мышц. Она может возникать из практически любого типа мышечной ткани в любом месте.
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