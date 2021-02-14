Росія погрожує розірвати стосунки з Євросоюзом [ Редактировать ]
Наговорив на... Розрив. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова до розриву із Євросоюзом. І навіть закликав росіян готуватися до... ізоляції від світу.
Такій заяві здивувалися всі. У Німеччині її назвали "незрозумілою" і такою, що збиває з пантелику. У Кремлі відреагували швидко. Мовляв, Лаврова не правильно зрозуміли і ці слова вирвали з контексту, бо насправді - Росія не хоче розриву із Євросоюзом. Хоча відносини Москви та Брюсселя зараз простими не назвеш.
Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що планує ініціювати нові санкції на російських можновладців - через ув'язнення Олексія Навального. А до того, Москва вислала з країни трьох послів: Польщі, Німеччини та Швеції - за участь у протестах проти арешту опозиціонера. Країни ЄС відповіли дзеркально.
До речі, сьогодні в Росії поновилися мітинги. Є затримані.
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