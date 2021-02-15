Епідемія Еболи повертається: Гвінея вводить карантин [ Редактировать ]
Гвінея оголосила про початок епідемії Еболи. Сім випадків недуги підтвердили на південному сході країни. Троє людей померли. У регіоні запроваджують суворий карантин. Усіх, хто контактував із хворими, ізолюватимуть.
Уперше вірус Еболи виявили у сімдесятих роках минулого століття. Він провокує лихоманку, висипи та кровотечу з високою летальністю. І дуже заразний.
На початку лютого спалах хвороби виявили також у Конго. У Всесвітній організації охорони здоров'я пообіцяли допомогти африканським країнам у подоланні хвороби.
Сакоба Кеїта, голова Агенції з охорони здоров'я Гвінеї:
Одна з наших громадянок захворіла і, на жаль, померла. Її поховали 1 лютого і за пару днів кілька людей, що були присутні на похороні, занедужали - у них з'явилася діарея, нудота, кровотеча та лихоманка. Перші позитивні аналізи ми отримали 12 лютого.
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