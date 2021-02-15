Гвінея оголосила про початок епідемії Еболи. Сім випадків недуги підтвердили на південному сході країни. Троє людей померли. У регіоні запроваджують суворий карантин. Усіх, хто контактував із хворими, ізолюватимуть.

Уперше вірус Еболи виявили у сімдесятих роках минулого століття. Він провокує лихоманку, висипи та кровотечу з високою летальністю. І дуже заразний.

На початку лютого спалах хвороби виявили також у Конго. У Всесвітній організації охорони здоров'я пообіцяли допомогти африканським країнам у подоланні хвороби.

Сакоба Кеїта, голова Агенції з охорони здоров'я Гвінеї: