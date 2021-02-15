Дочь американского миллиардера выбила Свитолину из Australian Open (видео) [ Редактировать ]
Источник: Australian Open
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 в мировом рейтинге) не смогла пробиться в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне.
В поединке четвертого круга состязаний, который состоялся в ночь на 15 февраля, 26-летняя одесситка уступила своей ровеснице из США, 61-й ракетке мира Джессике Пегуле - дочери миллиардера Терренса Пегулы - 4:6, 6:3, 3:6.
В первой партии Свитолина при счете 3:3 отдала американке свою подачу и в итоге проиграла сет - 4:6. Второй сет остался за украинкой - 6:3. В решающем сете Свитолина допустила много ошибок и в итоге проиграла - 3:6.
2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣: R1— #AusOpen (@AustralianOpen) February 15, 2021
2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣: QF
How things can change in a year! @JLPegula is off to the QF, her best ever performance in a Grand Slam 👏#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/RFOEX5L7Pv
Элина Свитолина стала первой теннисисткой из ТОП-10 мирового рейтинга, которую одолела Джессика Пегула. При этом месяц назад звезда украинского тенниса уверенно разобралась с американской на турнире в Абу-Даби - 6:4, 6:3.
Призовой фонд турнира "Большого шлема" Australian Open составляет $61,6 млн. Выход в 1/8 финала принес Свитолиной $245 920 призовых.
Напомним, что в 2018 и 2019 годах Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, а в 2020-м проиграла в матче третьего круга.
Ранее сообщалось, что украинские теннисисты Сергей Стаховский и Марта Костюк проиграли стартовые матчи Australian Open. После их вылета на турнире оставалась только Элина Свитолина.
по теме
Пятая ракетка мира Элина Свитолина обыграла американку Кори Гауфф
На турнире осталась одна украинка - Элина Свитолина
Украинские теннисисты узнали имена своих соперников на первом в сезоне турнире серии "Большого шлема" - Australian Open
Украинка обыграла оппонентку в трех сетах 6:7, 6:3, 6:2
Первая ракетка Украины Элина Свитолина побудила в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису