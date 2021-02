Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 в мировом рейтинге) не смогла пробиться в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

В поединке четвертого круга состязаний, который состоялся в ночь на 15 февраля, 26-летняя одесситка уступила своей ровеснице из США, 61-й ракетке мира Джессике Пегуле - дочери миллиардера Терренса Пегулы - 4:6, 6:3, 3:6.

В первой партии Свитолина при счете 3:3 отдала американке свою подачу и в итоге проиграла сет - 4:6. Второй сет остался за украинкой - 6:3. В решающем сете Свитолина допустила много ошибок и в итоге проиграла - 3:6.

