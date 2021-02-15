Дві тисячі 332 випадки COVID-19 зареєстрували в Україні минулої доби. 62 людини померли. Одужали майже дві з половиною тисячі пацієнтів. Найбільше інфікувань, як і раніше, на Івано-Франківщині. У МОЗі стверджують - Україна повністю готова до старту вакцинації вже цього тижня. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" розповів Максим Степанов. За його словами, 17-18 лютого перші партії препарату прибудуть в Україну.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: