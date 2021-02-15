Суд продлил содержание под стражей двух подозреваемых по делу об авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом Харьковской области. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на адвоката Александра Фролова.

По словам адвоката, на прошлой неделе суд рассмотрел ходатайство следствия и прокуратуры о продлении срока содержания под стражей двух подозреваемых в халатности военнослужащих - экс-руководителя воинской части Чугуева Вячеслава Глазунова и руководителя полетов Александра Жука.

"Продлены аресты и Глазунову и Жуку до 18 марта", - заявил он. Адвокат отметил, что на это решение суда будет подана апелляция.

Юрист также подчеркнул, что суды проигнорировали обращение личного состава девяти авиационных полков Вооруженных сил Украины, которые призвали отпустить из-под стражи офицеров Глазунова и Жука.

Фролов сообщил, что его подзащитный, руководитель полетов Александр Жук, не нарушал нормы служебных инструкций, отправляя в полет самолет АН-26 с курсантами. В частности, руководитель полетов не имел полномочий проверять перегруз каждого борта или оформлять допуск к полету командиру экипажа.

Кроме того, следствие по делу АН-26 продлено до 17 марта. Соответствующее решение принял 5 февраля заместитель генпрокурора Максим Якубовский.

Напомним, в декабре Государственное бюро расследований предъявило подозрение командующему Воздушных сил Сергею Дроздову и двум офицерам авиационной воинской части Глазунову и Жуку в халатности, повлекшей катастрофу АН-26. Офицеры были арестованы без альтернативы залога до 13 февраля, а Дроздов - отпущен под иное обязательство.

Ранее сообщалось, что командующего Воздушных сил ВСУ отпустили.

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