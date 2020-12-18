В пятницу, 18 декабря, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на продвижение в расследовании катастрофы военного самолета АН-26 в Чугуеве. Глава государства обещает, что виновных привлекут к ответственности. Об этом шла речь в видеообращении Зеленского, которое опубликовал Офис президента.

Президент подчеркнул, что дело АН-26 не удастся замять.

"Это дело не удастся замять или спустить на тормозах. Никто не избежит ответственности. Следствие существенно продвинулось вперед. Уже есть первые результаты", - заявил он.

Напомним, 25 сентября вблизи военного аэродрома в Чугуеве разбился самолет АН-26 с офицерами и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил. На борту самолета находились 27 человек, выжить удалось лишь одному курсанту.

Ранее сообщалось, что Уруский назвал основные причины трагедии.

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