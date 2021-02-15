Пів царства за комуналку. Мешканці одного зі столичних будинків отримали захмарні платіжки. За опалення однокімнатної квартири - рахунки сягають понад три тисячі гривень.

Як викласти за комірне більше, ніж заробляєш на місяць? З'ясував Олександр Васильченко.

Три тисячі гривень за однокімнатну і понад сім за чотирикімнатну квартиру. І це тільки опалення. Олександр Кузнєцов показує платіжки. Стверджує: з минулого року ні тариф, ні площа його квартири не змінилися, а от вартість послуги значно збільшилася.

Олександр Кузнєцов, мешканець будинку:

В прошлом году январь - 1750, 27 грн. В этом году - 4049,14 грн. То есть разница эта больше чем в два раза.

Та й сама якість опалення не найкраща. Якщо в половині будину батареї теплі, то в іншій його частині - мешканцям доводиться додатково включати обігрівачі.

Вот здесь она теплая, здесь батарея вообще холодная.

Столичний будинок за адресою Жмеренська, 22 зведено для людей з особливими потребами. Таких тут більше як двадцять. Пані Людмила розповідає: разом із чоловіком мають дохід майже шість тисяч гривень. Від комунальних боргів рятує син.

Людмила Судак, мешканка будинку:

За січень місяць ми отримали платіжку за опалення 4 тисячі 700 грн, плюс прибудинкова територія, світло, вода і в нас виходить майже 7 тисяч без 150 гривень. Ми можемо таке потягнути? І це ж не тільки цей місяць.

Причиною захмарних платіжок, найімовірніше, може бути несправний лічильник тепла,- переконані мешканці будинку. Із цим питанням вони неодноразово зверталися до комунальників.

Євгенія Білецька, мешканка будинку:

Напишите нам акт, что он не работает. Они говорят, ну вы ж понимаете, мы вам такое не напишем, потому что нас просто уволят с работы и все. Мы вам просто корректно говорим, да, что он некорректно показывает, что скоре всего он не работает нормально. Он постоянно мигает. Ответ был один: мы вам никаких актов не напишем.

Утім мешканці будинку таки домоглися, щоб тепловики зняли лічильник на перевірку. Комунальники ж порадили встановити новий.

Євгенія Білецька, мешканка будинку:

Проект где-то 25-30 тысяч, плюс сам личильник, вообщем собирайте 100 тысяч. Собирайте в доме 100 тысяч, кидайте нам на расчетный счет и мы вам установим новый счетчик. То есть, я вам сразу говорю, что даже если этот мы заберем на проверку, не факт, что он будет показывать. Мы конечно его сделаем, как бы ему поверка в галочках, но не факт, что он будет показывать правильно.

Та й після перевірки, стверджують мешканці будинку, лічильник показує завищені цифри. Утім у Київтеплоенерго це заперечують. Із представником компанії ми зв'язалися телефоном.

Валентин Білінович, інженер СП "Енергозбут":

Если он прошел поверку, он значит корректно показывает, значит, с технического плана он полностью функционален и является коммерческим. Те что пломбы, наши висят.

Найголовніша проблема - це відсутність контролю, переконані експерти. Зменшений тиск у трубах, тепловтрати. Утім у платіжці прийде рахунок за 100 відсотково надану послугу.

Олександр Скубченко, керівник ГО "Житловий союз України":

Потребителя просто грабят. Никто не контролирует объем который потребителям выставляют в платежке. А это огромные деньги. Это миллионы, это сотни миллионов в рамках города, это миллиарды в рамках страны. Давление немножко уменьшил и ты уже выставляешь счет, будто ты продал гигакалорию, а по факту, ты продал 0,8 гигакалории.

Чи правильно комунальники нарахували платіжки, може визначити тільки держпродспоживслужба,- переконують експерти. І радять у таких випадках звертатися до регулятора, бо саме він опікується захистом прав споживача.