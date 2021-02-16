Правительству пора понять, что именно поддержка отечественной промышленности станет драйвером экономического роста страны.

Об этом в комментарии журналистам заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Мы видим, что сейчас нет государственной политики по поддержке реального сектора экономики, хотя должна быть. При этом велосипед изобретать не надо, мир не придумал других рецептов, кроме нескольких ключевых пунктов. Первое - это снижение налогов и тарифов для производителя. Второе - это определить предприятия-драйверы экономики и оказывать им всестороннюю помощь. Ведь создание одного рабочего места там дает десять рабочих мест у смежников. И третье - это, конечно, защита национального рынка, т.е. уменьшение импорта товаров, которые мы можем производить в Украине", - сказал народный депутат.

По его словам, именно на это направлен законопроект №3739, который законодательно закрепляет требование об увеличении отечественной составляющей при изготовлении продукции.

"Так делают все страны. 10% составляющей в этом году и 50% - через несколько лет, поэтапно. Это действительно нормальный цивилизованный подход, чтобы поддержать отечественного производителя. И это, согласно расчетам Федерации работодателей, даст возможность открыть 60 тысяч новых рабочих мест и сохранить еще 200 тысяч", - подчеркнул он.

Если этого не сделать, то страну завалят дешевым импортом, предостерег Юрий Бойко.

"У них кредиты под 0% годовых, а не под 20%, как у наших предприятий, у них энергоносители дешевле, у них работают правительственные бюджетные программы, которые напрямую поддерживают своих производителей, а у нас ничего этого нет. То есть нездоровая конкуренция - и мы должны ее убрать. Поэтому мы выступаем за принятие законопроекта № 3739. Все остальное - это игра", - отметил Сопредседатель фракции ОПЗЖ.

Юрий Бойко отметил, что "сегодня надо научиться жить без кредитов и поддерживать собственного производителя".