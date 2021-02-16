Уперше за 20 років замерзло Балтійське море

Уперше за 20 років замерзло Балтійське море. Через аномальні морози в Європі, крига побіля берегів простягається на кілька сотень метрів. Таке унікальне явище зафіксували у польському курортному місті - Мєндзиздроє.

Тамтешні мешканці кажуть, що подібного не бачили, як мінімум чверть століття. Охочі подивитися на природний феномен приїздять навіть із сусідніх районів.