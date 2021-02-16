Негода вирує не лише у США та Україні, а й у Європі

Негода вирує не лише у США та Україні, а й у Європі. Старий світ потерпає від рекордних холодів. Снігом засипало Грецію.

І вперше за 20 років кригою скувало Балтійське море. Береги промерзли на кілька сотень метрів. Таке унікальне явище зафіксували в польському курортному місті - Мендзиздроє. Тамтешні розповідають: подібного не бачили вже давно. Подивитися на морську ковзанку тепер приїжджають навіть із сусідніх районів.