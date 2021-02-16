В Європі скувало кригою Балтійське море [ Редактировать ]
Негода вирує не лише у США та Україні, а й у Європі. Старий світ потерпає від рекордних холодів. Снігом засипало Грецію.
І вперше за 20 років кригою скувало Балтійське море. Береги промерзли на кілька сотень метрів. Таке унікальне явище зафіксували в польському курортному місті - Мендзиздроє. Тамтешні розповідають: подібного не бачили вже давно. Подивитися на морську ковзанку тепер приїжджають навіть із сусідніх районів.
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Уперше за 20 років замерзло Балтійське море. Через аномальні морози в Європі, крига побіля берегів простягається на кілька сотень метрів
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