Завтра в Україну почне прибувати вакцина від COVID-19 [ Редактировать ]
І завтра має настати той день "Ч", коли в Україну почне прибувати вакцина проти коронавірусу. Принаймні такий анонс у ефірі "Подробиць тижня з Олексієм Ліхманом" дав міністр Степанов. І поки усі нетерпляче чекають в Україні лише зараз почали реєстрацію вакцини "Астазенека".
А сироватку "Пфайзер", яка має прибути першою, тільки подали на реєстрацію і процес займе кілька днів. Про це заявив голова МОЗу. Водночас чиновники від медицини звітують: до перших щеплень усе готово: мобільні бригади створені, а списки з прізвищами - роздані.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Виникли певні технічні проблеми логістичного абсолютно характеру. Я думаю, що вони будуть вирішені буквально за декілька днів. У мене чергові перемовини з виробником саме щодо цих технічних питань доставки вакцини в Україні. Як тільки вона прийде, ми відразу почнемо вакцинацію.
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