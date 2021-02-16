І завтра має настати той день "Ч", коли в Україну почне прибувати вакцина проти коронавірусу

І завтра має настати той день "Ч", коли в Україну почне прибувати вакцина проти коронавірусу. Принаймні такий анонс у ефірі "Подробиць тижня з Олексієм Ліхманом" дав міністр Степанов. І поки усі нетерпляче чекають в Україні лише зараз почали реєстрацію вакцини "Астазенека".

А сироватку "Пфайзер", яка має прибути першою, тільки подали на реєстрацію і процес займе кілька днів. Про це заявив голова МОЗу. Водночас чиновники від медицини звітують: до перших щеплень усе готово: мобільні бригади створені, а списки з прізвищами - роздані.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: